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Мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить журналиста Аркадия Бабченко, будет проходить по делу как свидетель. Об этом сегодня на брифинге заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Момент, когда Служба безопасности Украины узнала о запланированном, с человеком, которому предложили данные действия (убийство Бабченко. - Ред.), удалось добиться сотрудничества со следствием. То есть вчерашний исполнитель заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации для того, чтобы установить и зафиксировать окончательную вину организатора и постараться узнать больше о заказчике», - рассказал Луценко.

На вопрос журналистов о роли бывшего АТОшника в этом деле Луценко ответил: «Он будет проходить как свидетель».

«Вчерашняя оперативная комбинация включает в себя информирование и даже фото, которое должно привести заказчика и организатора к уверенности в выполненном заказе, и к определенным действиям, которые могут стать для нас основанием для предъявления подозрения и обвинения», - добавил Генпрокурор.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы. 

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения.
ForUm

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