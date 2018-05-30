также в разделеОбщество
30 мая. Картина дня 9
Порошенко: Атака на Бабченко планировалась для дестабилизации ситуации в Украине 15
«Хрен там. Не дождутся»: Бабченко прокомментировал свое «воскрешение» 19
РФ снова отказалась обменять 23 россиян на украинских политзаключенных 15
В «Репортерах без границ» возмущены инсценировкой убийства Бабченко 42
Суд продлил арест Зайцевой и Дронову 17
Обнародовано видео задержания организатора «убийства» Бабченко 69
Савченко решила прервать голодовку 21
В МИД РФ прокомментировали инсценировку убийства Бабченко 45
Порошенко назначил новых членов НКРЭКУ 22
Польский вице-маршалок обвинил медиков из Украины в смертях поляков 55
Луценко: Исполнитель «убийства» Бабченко будет проходить по делу как свидетель 52
Организатор «убийства» Бабченко планировал устранить в Украине 30 человек 184
СБУ задержала организатора покушения на Бабченко 114
В Одессе запустили туристическую полицию 16
Бабченко о цене заказа на его убийство: Я неплохо стою 70
Аркадий Бабченко жив, его «убийство» было инсценировано 302
Представитель ОБСЕ едет в Киев из-за убийства Бабченко 29

Президент Петр Порошенко поручил предоставить российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную государственную охрану. Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.

«Приветствую Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине», – отметил он.

«Вряд ли Москва успокоится – поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану», – подытожил Глава государства.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы. 

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги