Президент Петр Порошенко поручил предоставить российскому журналисту Аркадию Бабченко и его семье круглосуточную государственную охрану. Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.

«Приветствую Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко. Украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине», – отметил он.

«Вряд ли Москва успокоится – поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану», – подытожил Глава государства.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила, что журналиста Аркадия Бабченко убили в Киеве выстрелом в спину.

30 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, а его «убийство» было инсценировано.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора покушения.

По данным СБУ, убийство журналиста заказали российские спецслужбы.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.