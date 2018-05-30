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По информации Херсонского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, лесной пожар в Олешковском районе вызван поджогами неизвестными лицами.

Об этом сообщили ForUm’у в Гослесагентстве.

В настоящее время выгорело 580 га леса, в том числе 265 га – верховой пожар.

«Сотрудники государственной лесной охраны лесхоза, ГосЧС, Минобороны всеми силами сдерживают распространение пожара. Дополнительно привлечены подразделения ГосЧС Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Донецкой областей», - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации пожара привлечены 351 человек и 94 ед. техники. Авиацией осуществлено 108 сбросов воды (431,5 тонны воды).

Напомним, 27 мая около 13:25 на территории Раденского лесничества (3 и 4 кварталы) произошло возгорание лесной подстилки.  

Утром 28 мая ГосЧС сообщила о локализации пожара, однако к вечеру того же дня площадь пожара возросла до 100 га.
ForUm

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