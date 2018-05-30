Украина отвергает дополнительные требования России относительно процесса урегулирования на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в кулуарах штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, сообщает Радио Свобода.

29 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» будут иметь карикатурный характер без решения вопросов о Станице Луганской и об особом статусе Донбасса.

«Ну какой дополнительный статус нужен оккупационным администрациям и оккупированным территориям? У них уже есть этот статус! Никакой дополнительный статус им не нужен», - подчеркнул Климкин.

По его словам, Украина открыта к обсуждению того, как оккупированные территории должны возвращаться в ее состав, но это не значит, что Киев готов рассматривать предоставление оккупационным администрациям отдельного правового статуса, и Украина не собирается обсуждать этот вопрос.

Климкин также сообщил журналистам, что Украина готова к проведению очередной встречи в нормандском формате.

«Да, мы готовы к этой встрече, наши немецкие друзья предлагают организовать ее в Берлине в ближайшее время. Мы обсуждаем возможные даты», - пояснил Климкин.

Комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «дальнейшие встречи в нормандском формате будут карикатурными», украинский министр отметил, что действенность или «карикатурность» этих переговоров напрямую зависит от действий России.

«Смысл этой встречи – как Лавров сказал – действительно будет карикатурным, если мы не будем говорить о трех ключевых вопросах: как реально Россия убирается с Донбасса; о политических заключенных, которых мы должны освободить – ведь весь мир понимает, что это уже не вопрос политики, это эмоциональное. И говорить о том, как быть дальше - говорить о формате миротворческой миссии», - пояснил Климкин.

В Нью-Йорке глава украинского внешнеполитического ведомства участвует в заседании Совета безопасности ООН по урегулированию ситуации в Украине, который созвала Польша.