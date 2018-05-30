Венгрия предложила Украине создать межправительственную рабочую группу по контролю выполнения рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона «Об образовании».

Как сообщает пресс-служба МИД страны, об этом заявил глава ведомства Венгрии Петер Сийярто в Нью-Йорке.

Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию в Украине, и в кулуарах нынешней сессии министр иностранных дел Венгрии проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

До встречи Сийярто сказал прессе: «Нарушая права венгерского национального меньшинства, Украина породила ситуацию, которая является плохой для всех. Для Украины это плохо, для Венгрии это плохо, и в первую очередь это плохо для меньшинств, проживающих на территории Украины, в том числе закарпатских венгров», - пояснил он.

По словам Сийярто, Венгрия не заинтересована в споре. «Наша цель – закарпатским венграм должны вернуть права, которые они ранее имели гарантировали», - заявил он.

«По этой причине Венгрия предлагает правительству Украины создать межправительственную рабочую группу, которой будет поручено следить за выполнением задач, поставленных «Венецианской комиссией» в отношении Украины», - подчеркнул министр иностранных дел.

«Венгрия рада сотрудничать с Украиной в соблюдении за выполнением решения «Венецианской комиссии» и готова помочь Украине в обеспечении того, чтобы права 150 тысяч закарпатских венгров в будущем не нарушались», - сказал глава МИД страны.

Как сообщал ForUm, Венгрия уже в третий раз заблокировалапроведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

20 марта Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, что состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.