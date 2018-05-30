Президент Петр Порошенко назначил новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент подписал соответствующие указы о назначении пяти членов НКРЭКУ.

Во время представления новых членов комиссии Порошенко отметил, что сегодня очень важный день, поскольку наконец завершен процесс формирования нового независимого регулятора.

«Я уверен в том, что комиссия будет работать как по-настоящему независимый регулятор, который сможет обеспечить эффективное функционирование рынка. Я считаю, что конкурсная комиссия отобрала очень достойных кандидатов, которые очень ответственно будут относиться к своим обязанностям», - подчеркнул Президент.

Глава государства также особо отметил, что эти изменения должны почувствовать украинские граждане: «Мы заботиться о прозрачном формировании тарифов». Он также подчеркнул, что работа НКРЭКУ должна быть прозрачной и понятной для граждан, обеспечить эффективную антикоррупционную составляющую и быть хорошо понятной для международных партнеров.

«Это очень важный процесс имплементации закона о национальном регуляторе в сфере энергетики и коммунальных услуг», - сказал Порошенко.

Глава государства поблагодарил международных партнеров, которые вместе с ним, парламентом и правительством разработали закон, полностью соответствующий украинским обязательствам в рамках Соглашения об ассоциации, в рамках Третьего энергетического пакета. Этот закон также позволяет сегодня инверсорам уверенно входить с инвестициями в энергетическую отрасль Украины, обеспечивая прозрачность функционирования рынка энергетики.

«Выйти на удачный исход возможно только тогда, когда мы объединим все усилия», - подчеркнул Президент, особенно отметив роль Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского Союза, партнеров из США.

Он напомнил, что для отбора новых членов НКРЭКУ Президентом, парламентом и правительством была сформирована комиссия, которая через абсолютно прозрачный алгоритм провела 50 кандидатов и отобрала из них по прозрачной системой оценке десять кандидатов, представленных Президенту для назначения.

Президент также акцентировал на том, что в Украине начинается процесс большой приватизации и инвесторы, которые заходят на украинский рынок, должны быть убеждены, что эффективный регулятор согласно нашему законодательству полностью готов к тому, чтобы приступить к своим обязанностям.

Президент поблагодарил за работу конкурсную комиссию и призвал международных партнеров к сотрудничеству с обновленным составом НКРЭКУ.

Напомним, ранее Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности председателя НКРЭКУ.

14 мая конкурсная комиссия по отбору новых членов НКРЭКУ утвердила список из 10 человек, которые в результате конкурса стали претендентами на занятие вакантных должностей 5 членов регулятора.