Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действующие санкции и ввел новые, аналогичные американским ограничительным мерам против Российской Федерации.

Также СНБО поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

Командующий объединенными силами Сергей Наев не прогнозирует обострения ситуации на Донбассе в связи с окончанием антитеррористической операции и началом операции объединенных сил в зоне конфликта на востоке Украины.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России, если она не прекратит вмешательство в дела Украины. Об этом он заявил на брифинге после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко.

Полиция объявила в розыск Магомед-Амин Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема в центре Киева.

Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому в нападении на народного депутата Мустафу Найема Магомеду-Салиху Саитову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Состояние здоровья избитого Найема ухудшилось.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о задержании руководителя Госгеокадастра Закарпатской области и его заместителя при получении неправомерной выгоды в сумме 200 тысяч долларов.

В то же время руководитель ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области Светлана Мельничук опровергла свое задержание.

Позже в ГПУ сообщили, что указанные чиновники задержаны за вымогательство у частного предпринимателя 270 тысяч долларов.

В среду, 2 мая, в 4-ю годовщину трагедии в Одессе, правоохранители усилили патрулирование города.

В Одессе на улице Жуковского, 13, неподалеку от маршрута следования колонны марша «Украинского порядка», сотрудники полиции задержали мужчину, у которого изъяли гранату.

По данным МВД, все акции, которые состоялись в Одессе, прошли без замечаний и инцидентов.

В районе Широкино Донецкой области после обстрелов со стороны боевиков пропал военнослужащий Объединенных сил.

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Общий суд Европейского союза отклонил иск НАК «Нафтогаз Украины» против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет российскому газовому монополисту «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL.

Глава КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Пханмуджоме в демилитаризованной зоне на границе между Северной и Южной Кореями. Он отметил, что «Дом мира» в Пханмуджоме уже готов для проведения встречи на высшем уровне, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.