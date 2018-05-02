Глава КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Пханмуджоме в демилитаризованной зоне на границе между Северной и Южной Кореями. Он отметил, что «Дом мира» в Пханмуджоме уже готов для проведения встречи на высшем уровне, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника телеканала, место встречи предложил президент Южной Кореи Му Чжэ Ин, передает УНИАН.

Источник утверждает, что встреча должна состояться в конце мая.

Как сообщал ForUm, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи). После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

В частности, главы государств подписали декларацию Панмунджома за мир, процветание и объединение на Корейском полуострове.

В марте северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США провести совместную встречу, и Дональд Трамп ответил, что принимает это предложение.



