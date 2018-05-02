Полиция объявила в розыск Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении народного депутата Мустафы Найема в центре Киева.

Соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц.

Отмечается, что Саитов скрывается от органов досудебного расследования и разыскивается Шевченковским районным управлением полиции Киева с 1 мая.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

Магомед-Амин Саитов является одним из руководителем чеченской диаспоры в Украине, а также одним из владельцев компании «Бум-Бокс Промоушенс».

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении.

По данным прокуратуры, один из нападавших улетел в Баку через 2 часа после инцидента.