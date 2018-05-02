Под процессуальным руководством сотрудников Генеральной прокуратуры Украины следователями Национальной полиции разоблачена группа лиц Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области, которые требовали денежные средства от частного предпринимателя за выделение в собственность земельных участков в Воловецком районе Закарпатской области, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ ГПУ.

По данным надзорного ведомства, досудебным расследованием установлено, что в середине февраля 2018 года к сотруднику Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области обратился частный предприниматель по поводу приобретения или выделения земельных участков бесплатно в собственность для строительства горнолыжного спуска и гостиницы на территории Воловецкого района Закарпатской области.

«У указанного должностного лица совместно с его непосредственным руководителем возник умысел на получение неправомерной выгоды. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на получение неправомерной выгоды, в начале марта 2018 года служащий Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области сообщил частному предпринимателю о том, что в настоящее время нет возможности получить ему в собственность земельные участки для строительства горнолыжного спуска и гостиницы, и сообщил, как можно через определенный промежуток времени приобрести право собственности на земельные участки. В частности, предприниматель должен подыскать четырех человек - участников АТО, от которых получить доверенность на представительство их интересов, с целью дальнейшего бесплатного выделения в собственность указанным физическим лицам земельных участков сельскохозяйственного назначения за пределами населенного пункта, по 2 га каждый. После того, как будут выделены указанные земельные участки, можно будет изменить их целевое назначение, а в дальнейшем, после регистрации юридического лица можно выкупить указанные земельные участки и использовать их по собственной необходимости», – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что свои услуги по содействию в получении земельных участков сотрудники Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области оценили в 270 тыс. долларов США. 2 мая после получения второй части неправомерной выгоды в размере 117,5 тыс. долларов США двое сообщников были задержаны правоохранителями.

Указанным лицам подготовлены сообщения о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должностей.

Напомним, ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о задержании руководителя Госгеокадастра Закарпатской области и его заместителя при получении неправомерной выгоды в сумме 200 тысяч долларов.

В то же время руководитель ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области Светлана Мельничук опровергла свое задержание.