Командующий объединенными силами Сергей Наев не прогнозирует обострения ситуации на Донбассе в связи с окончанием антитеррористической операции и началом операции Объединенных сил в зоне конфликта на востоке Украины.

«Знаю, что жители Донбасса по обе стороны линии соприкосновения больше всего опасаются активизации боевых действий. Мы понимаем это, поэтому хочу подчеркнуть - мы не прогнозируем обострения боевых действий в связи с началом операции Объединенных сил», - сказал Наев в Краматорске, передает Радио Свобода.

По его словам, ООС направлена ​​на установление мира, ликвидацию разделительных линий и искусственных барьеров, которые сейчас разделяют украинские семьи. «Мы пришли не для того, чтобы раздувать конфликт, а для того, чтобы ускорить его завершение», - подчеркнул он.

Командующий ООС заявил, что в случае возможного расширения агрессии или применения авиации Россией на Донбассе ответ украинских сил будет быстрим и эффективным.

Как сообщал ForUm, 30 апреля формат АТО изменился на операцию Объединенных сил. Таким образом, завершился режим АТО, начавшийся в апреле 2014 года.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса, который 20 февраля подписал Президент Украины Петр Порошенко. 24 февраля закон вступил в силу.

С объявлением начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок.

Командование ООС также определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий.