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Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России, если она не прекратит вмешательство в дела Украины. Об этом он заявил на брифинге после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве, сообщает УНИАН.

«Мы четко заявляли в координации с нашими союзниками, что вмешательство, военное или иное, в дела Украины является неприемлемым, и если это будет длиться и продолжаться, то мы и дальше будем вводить новые санкции при необходимости», - сказал он.

Он отметил, что США имеют единую консолидированную политику в отношении Донбасса. «Эта политика, о ней высказывалось все руководство США, включая президента и посла Волкера», - добавил Митчелл.

Он подчеркнул, что предпосылкой для снятия санкций является прекращение агрессии и вывод Россией войск с оккупированной территории Донбасса. Митчелл добавил, что США ввели санкции против 189 физических и юридических лиц России.

«Мы делаем открытой возможность для России, чтобы она сделала свой выбор, но мы и в дальнейшем будем усиливать санкции и делать так, чтобы цена для России росла, пока Россия не прекратит осуществлять агрессивную внешнюю политику», - подчеркнул Митчелл.

Как сообщал ForUmСША 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.
ForUm

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