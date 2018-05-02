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Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемому в нападении на народного депутата Мустафу Найема Магомеду-Салиху Саитову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

«Круглосуточный домашний арест на срок 2 месяца», - написала она.

В свою очередь брат народного депутата Маси Найем на своей странице в Facebook сообщил, что суд обязал Саитова носить электронный браслет до 30 июня.

«Суд постановил отказать в ходатайстве прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, применить меру пресечения в отношении Саитова Магомеда-Салиха в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место жительства и обязательства носить электронный браслет и сдать паспорта на срок до 30 июня 2018 года», - написал он.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск.

 
ForUm

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