Состояние здоровья избитого народного депутата Мустафы Найема ухудшилось. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил брат нардепа Маси Найем.

«Сейчас забрали направление на судмедэкспертизу. Что касается состояния, ему стало хуже сегодня, температура 38,5 держится второй день», – отметил Маси Найем.

Брат народного депутата также рассказал некоторые подробности случившегося инцидента.

«Есть две точки инцидента. Одна была возле Бессарабской, вторая, когда ребята убегали, Мустафа их догонял, чтобы дождаться полиции, это происходило с другой стороны «Арены» (торговый комплекс в центре Киева)», – добавил брат пострадавшего народного депутата.

Напомним, 30 апреля в районе Бессарабской площади в Киеве избили народного депутата Мустафу Найема.

Через некоторое время стало известно, что правоохранители задержали трех человек.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Позже было открыто еще одно производство по статье (Умышленное телесное повреждение средней степени).

1 мая злоумышленникам было объявлено о подозрении.

По данным прокуратуры, один из нападавших – Магомед-Амин Саитов – улетел в Баку через 2 часа после инцидента.

Ему объявлено подозрение по ч.2 ст.296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса. Полиция объявила его в розыск.