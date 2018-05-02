Все акции, которые состоялись в Одессе сегодня, 2 мая, прошли без замечаний и инцидентов. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД Украины.

«Мероприятия уже подходят к концу. Весь личный состав Нацполиции, Нацгвардии, ГосЧС со своими задачами справились. В акциях приняли участие около 4 тысяч граждан на Куликовом поле и около 700 человек - участников марша. Напомню, что их безопасность и безопасность всего города гарантировали 2400 правоохранителей», - сказал Яровой.

Первый заместитель министра поблагодарил весь личный состав за отличную работу, высокий профессионализм и умение. А также выразил отдельную благодарность одесситам за понимание из-за перекрытия или ограничения движения по городу.

Напомни, 2 мая, в 4-ю годовщину трагедии в Одессе, правоохранители усилили патрулирование города.

В Одессе на улице Жуковского, 13, неподалеку от маршрута следования колонны марша «Украинского порядка», сотрудники полиции задержали мужчину, у которого изъяли гранату.