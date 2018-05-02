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Руководитель Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области Светлана Мельничук отрицает свое задержание.

Она сообщила Украинской правде, что в Госгеокадастре действительно проходят обыски, но сама она не задержана, а находится в своем рабочем кабинете и выполняет свои обязанности.

«У нас действительно проходят следственные действия, обыски. Есть информация о вероятном получении взятки работниками Госгеокадастра. Но ни меня, ни руководителей – никого не задерживали. Это просто рабочий процесс, так процедура в связи с имеющейся информацией», - сказала Мельничук.

Она добавила, что пока неизвестно, кто именно требовал взятки, но заверила, что заинтересована, чтобы это лицо установили и привлекли к ответственности.

«Пока неизвестно, кто что требовал. Продолжаются следственные действия. И следствие докажет, кто виноват в этой ситуации. А сумма в 200 тысяч долларов – это вообще ерунда. Я в рабочем кабинете. Работаю. Следственные действия продолжаются», - подытожила Мельничук.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о задержании руководителя Госгеокадастра Закарпатской области и его заместителя при получении неправомерной выгоды в сумме 200 тысяч долларов. 
ForUm

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