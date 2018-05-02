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Руководитель Госгеокадастра Закарпатской области и его заместитель задержаны при получении неправомерной выгоды в сумме 200 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«ГПУ совместно с УЗЭ НП задержали на взятке в 200 тыс. долл. руководителя и заместителя Госгеокадастра Украины в Закарпатской области», - написала она в Twitter.

По словам Сарган, проводятся первоочередные следственные действия.  

 
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