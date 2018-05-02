Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Также СНБО поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

Выступая на заседании Совета, Президент Петр Порошенко отметил, что «ключевая позиция – это отмена».

По его словам, речь идет об отмене Соглашения о координационных органах, которое было ратифицировано парламентом. «Участие Украины в координационных органах СНГ, ряде других соглашений, которые не имеют больше смысла для Украины», - пояснил Глава государства, отметив, что принять решение о прекращении действия указанных документов должна Верховная Рада.

Глава государства также напомнил, что Украина, в отличие, например, от Грузии, никогда не была членом СНГ, поэтому не может осуществлять выход по той же процедуре, которой придерживается Грузия. «Нам нельзя выйти из этого (объединения. - Ред.), куда Украина никогда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ. МИД проанализировало, проинформировало правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина больше не будет участвовать ни в каких координационных органах СНГ», - подчеркнул Президент.

Глава государства также поручил Министру иностранных дел Павлу Климкину уже в ближайшее время проработать предложения об отзыве представителей Украины из указанных органов. «В течение недели внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ. В условиях, когда действия координируются страной-агрессором, - нам там нечего делать», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Порошенко намерен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Также попросил Кабинет Министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.

В свою очередь представитель Президента в ВР, народный депутат Ирина Луценко заявила, что Глава государства выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройств.