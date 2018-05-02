также в разделеПолитика
СНБО расширил санкции против РФ 82
США будут вводить санкции против РФ, если она не прекратит агрессию против Украины 38
Медведчук рассказал, почему власть не спешит устанавливать истинных виновников одесской трагедии 133
КИУ: Выборы в ОТО 29 апреля стали самой грязной кампанией с 2015 года 75
В Польше предложили изменить формат комиссий Украина-НАТО 82
Меркель после встречи с Трампом: События в Украине нужно называть своими именами 1111
Сийярто утверждает, что в конфликте с Украиной нет «заказа» Кремля 94
В Кремле заявили, что «список Собчак» прорабатывается 91
92 нардепа-миллионера арендовали жилье за государственные деньги 54
Пиар депутата Недавы в цветах Партии регионов 83
Посол Украины при НАТО: Венгрия доводит ситуацию до абсурда 91
НАТО не собирается возвращаться к обычной работе с РФ до выполнения «Минска» 33
Порошенко: РФ готова к полномасштабному вторжению в Украину 202
КС признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме 179
Собчак не собирается в Крым 53
Опрос: Во второй тур выборов президента выходят Порошенко и Тимошенко 187
МВД отвергает обвинения конгрессменов США в финансировании антисемитизма 72
ПАСЕ приняла резолюцию о противодействии гибридной войне 47

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Также СНБО поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

Выступая на заседании Совета, Президент Петр Порошенко отметил, что «ключевая позиция – это отмена».

По его словам, речь идет об отмене Соглашения о координационных органах, которое было ратифицировано парламентом. «Участие Украины в координационных органах СНГ, ряде других соглашений, которые не имеют больше смысла для Украины», - пояснил Глава государства, отметив, что принять решение о прекращении действия указанных документов должна Верховная Рада.

Глава государства также напомнил, что Украина, в отличие, например, от Грузии, никогда не была членом СНГ, поэтому не может осуществлять выход по той же процедуре, которой придерживается Грузия. «Нам нельзя выйти из этого (объединения. - Ред.), куда Украина никогда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ. МИД проанализировало, проинформировало правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина больше не будет участвовать ни в каких координационных органах СНГ», - подчеркнул Президент.

Глава государства также поручил Министру иностранных дел Павлу Климкину уже в ближайшее время проработать предложения об отзыве представителей Украины из указанных органов. «В течение недели внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ. В условиях, когда действия координируются страной-агрессором, - нам там нечего делать», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Порошенко намерен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Также попросил Кабинет Министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ и закрытию соответствующего представительства.

В свою очередь представитель Президента в ВР, народный депутат Ирина Луценко заявила, что Глава государства выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги