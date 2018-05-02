также в разделеЭкономика
С начала года гривня укрепилась к доллару на 6,5% 11
Украина выплатила МВФ $80 миллиардов 54
Из-за прекращения поставок газа остановлена работа ОПЗ 166
Fitch обновило кредитные рейтинги Украины 91
В Кабмине заявили, что средняя зарплата превышает минимальную вдвое 76
Дело «Укрнафты»: Коломойский проиграл «Нафтогазу» в Лондоне 73
Дефицит бюджета превысил 20 миллиардов 38
Президент одобрил программу кредитования ЕБРР малого и среднего бизнеса 43
НБУ ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривни 208
Госдолг Украины с начала года вырос на $1,06 миллиарда 52
В Украине снова начал дорожать автогаз 80
Гройсман посоветовал менеджменту «Укрзализныци» ездить ночными поездами 54
«Нафтогаз» почти догнал по прибыли «Газпром» 138
«Нафтогаз» опроверг информацию о начале закупок газа у «Газпрома» 220
«Газпром»: Расторжение контрактов с «Нафтогазом» не означает остановку транзита 104
Гройсман говорит, что украинский экспорт растет 59
В НБУ считают маловероятным снижение учетной ставки в этом году 41
S&P: Пятый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года 86

Общий суд Европейского союза отклонил иск НАК «Нафтогаз Украины» против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет российскому газовому монополисту «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

«Мы подтверждаем, что Общий суд ЕС в апреле 2018 года отклонил иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года по процедурным вопросам. Суд пришел к выводу, что решение ЕК по освобождению газопровода OPAL от действия некоторых норм Третьего энергопакета не является окончательным, потому не подлежит оспариванию перед этим судом. Окончательное решение принял немецкий регулятор, а не ЕК, посчитал суд», - рассказали в пресс-службе НАК.

Так, решение ЕК дало доступ «Газпрому» практически ко всем мощностям газопровода OPAL (отвод от Nord Stream из России в Европу по дну Балтийского моря мощностью 36 млрд кубометров).

В «Нафтогазе» настаивали на том, что принятие решения Еврокомиссией без консультаций с Украиной нарушает ст. 274 соглашения об ассоциации страны с Евросоюзом, а также обязательства ЕС по договору к Энергетической хартии и по договору об основании Энергетического сообщества.

Как ранее сообщал ForUm, в марте 2017 года НАК «Нафтогаз Украины» подала в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет ПАО «Газпром». значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку. 

4 декабря 2016 года польская PGNiG ST подала иск с требованием остановить выполнение решения Еврокомиссии.

23 декабря 2016 года суд временно приостановил действие указанного решения Европейской комиссии, однако окончательное решение о его соответствии нормам права ЕС еще не принято.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

182
Теги