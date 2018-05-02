Общий суд Европейского союза отклонил иск НАК «Нафтогаз Украины» против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет российскому газовому монополисту «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

«Мы подтверждаем, что Общий суд ЕС в апреле 2018 года отклонил иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года по процедурным вопросам. Суд пришел к выводу, что решение ЕК по освобождению газопровода OPAL от действия некоторых норм Третьего энергопакета не является окончательным, потому не подлежит оспариванию перед этим судом. Окончательное решение принял немецкий регулятор, а не ЕК, посчитал суд», - рассказали в пресс-службе НАК.

Так, решение ЕК дало доступ «Газпрому» практически ко всем мощностям газопровода OPAL (отвод от Nord Stream из России в Европу по дну Балтийского моря мощностью 36 млрд кубометров).

В «Нафтогазе» настаивали на том, что принятие решения Еврокомиссией без консультаций с Украиной нарушает ст. 274 соглашения об ассоциации страны с Евросоюзом, а также обязательства ЕС по договору к Энергетической хартии и по договору об основании Энергетического сообщества.

Как ранее сообщал ForUm, в марте 2017 года НАК «Нафтогаз Украины» подала в Общий суд Европейского суда справедливости иск против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет ПАО «Газпром». значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку.

4 декабря 2016 года польская PGNiG ST подала иск с требованием остановить выполнение решения Еврокомиссии.

23 декабря 2016 года суд временно приостановил действие указанного решения Европейской комиссии, однако окончательное решение о его соответствии нормам права ЕС еще не принято.