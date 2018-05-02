Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«27 апреля 2018 года Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователей Департамента специальных расследований ГПУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего министра внутренних дел Украины Захарченко в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций. Это привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258 УК Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании решения суда уже осуществляется в отношении других бывших чиновников (членов организованной преступной группы) – президента Украины Виктора Януковича, председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и его первого заместителя Владимира Тоцкого, бывшего замминистра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, бывшего заместителя начальника Главного управления - начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве Петра Федчука.

В начале января 2017 суд разрешил задержать беглого президента Януковича, бывших министра внутренних дел Виталия Захарченко и начальника ГУ МВД в Киеве Валерия Коряка по делу об организации похищения архиепископа Александра Драбинко – помощника настоятеля УПЦ МП Владимира Сабодана.