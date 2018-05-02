Сегодня, 2 мая, в районе Широкино Донецкой области после обстрелов со стороны боевиков пропал военнослужащий Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ОС.

«По состоянию на 17:00 ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается напряженной. Наибольшую активность противник проявляет в районе населенных пунктов Зайцево, Авдеевка, Опытное, Троицкое, Водяное, Широкино, Лебединское, где, применяя огонь артиллерии и минометов, пытался вытеснить наши подразделения с занятых позиций. Враг 17 раз применил запрещенное оружие. Подразделения, которые задействованы в бою, дают адекватный ответ. Большинство огневых средств противника подавлено. На остальных участках войска приведены в полную боевую готовность», – говорится в сообщении.

В штабе также подчеркнули, что в 15:45 в районе населенного пункта Широкино, возле Мариуполя, по завершению обстрела противником из артиллерии обнаружено отсутствие одного военнослужащего Объединенных сил. Командованием принимаются меры по его розыску.

Погибших и раненых во время ведения боевых действий состоянию на 17:00 нет. Потери противника уточняются.