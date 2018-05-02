В среду, 2 мая, в 4-ю годовщину трагедии в Одессе, правоохранители усилили патрулирование города. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, по периметру и территории Куликова поля и Соборной площади патрулируют полицейские и нацгвардейцы.

Действия правоохранителей координируются Ситуационным центром, который работает в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

На территорию Куликова поля граждане могут попасть только через установленные там фильтрационные рамки. Вход на Соборную площадь – свободный

Также в этих районах действуют ограничения движения транспорта.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. В центре города погибли несколько человек.

После этого проукраинские активисты пришли на площадь Куликово поле, в лагерь пророссийских митингующих.

Впоследствии в Доме профсоюзов на Куликовом поле начался пожар, который привел к гибели людей. Пострадали более 200 человек, 48 - погибли.

18 сентября 2017 года Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

В тот же день Киевский районный суд Одессы удовлетворилходатайство прокуратуры об аресте Долженкова и Мефьодова.