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В Одессе на улице Жуковского, 13, неподалеку от маршрута следования колонны марша «Украинского порядка», сотрудники Национальной полиции задержали мужчину, у которого изъяли гранату, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

В ходе проверки указанного лица с целью установления его личности и поверхностного осмотра, у него была обнаружена сумка черного цвета, в которой находился предмет, внешне похожий на гранату.

Сейчас злоумышленник задержан, его личность устанавливается. Одной из версий действий задержанного является совершение в отношении участников марша противоправных действий.

В связи с тем, что указанное событие свидетельствует о возможном приготовлении к совершению террористического акта, дальнейшее документирование будет осуществляться Управлением СБ Украины в Одесской области.

Напомним, сегодня 2 мая, в 4-ю годовщину трагедии в Одессе, правоохранители усилили патрулирование города. 

 

 
ForUm

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