Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действующие санкции и ввел новые, аналогичные американским ограничительным мерам против Российской Федерации, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки. Со всей глобальной проукраинской коалицией. И связаны (санкции. - Ред.) с невыполнением Российской Федерацией общей позиции – нашей, США, ЕС, имплементацией Минских соглашений, не обеспечением пакета Минских соглашений по безопасности, отсутствием реального прекращения огня», - подчеркнул в ходе заседания СНБО Президент Петр Порошенко.

«Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями США против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы - РФ в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма», - пояснил он.

Президент также отметил, что к подготовке проектов этих решений были привлечены Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, правительство, Министерство экономики и Национальный банк.

Глава государства отметил, что Украина ежедневно теряет на востоке героев, которые защищают наше государство, его территориальную целостность и независимость: «Ситуация, которая сейчас есть на фронте - это никакой не замороженный конфликт».

«Я призываю к абсолютной решимости наших действий. И они заключаются не только в санкциях, которые сейчас должны быть нами приняты. Они заключаются в событии, которое состоялось 30 апреля, в понедельник, когда мы начали операцию Объединенных сил, прекратили антитеррористическую операцию. Кардинально изменили формат украинской реакции по защите каждого клочка украинской земли», - сказал Президент.

По словам Главы государства, этот новый формат дает «дополнительные возможности и по защите людей и по противодействию диверсионно-разведывательным группам, и по повышению эффективности наших действий на фронте».

В то же время в пресс-служба СНБО уточнили, что санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против нашей страны, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной думы и членов Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации и тому подобное. Кроме того, было продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.

Как сообщал ForUm, США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.

10 апреля Порошенко заявил, что поручил подготовить решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских олигархов.