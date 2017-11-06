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Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова,  приговоренного к 13 годам тюрьмы за стрельбу по автомобилю, который не остановился на блокпосту.

В журналистском расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и «Слідство.Інфо», в ходе которого были изучены документы Paradise Papers, отмечается, что целью создания офшора Президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес «Рошен» в «слепой траст». Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко назвала материалы журналистского расследования «безосновательными домыслами». Юридическая компания Avellum заявляет, что журналисты «Слідство.Інфо» необъективно подали позицию фирмы и назвали материал манипулятивным.

Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин заявил, что Украина доверила вести исторический диалог с Варшавой институту, который возглавляет «безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями». Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил  Селлина в некомпетентности.

На новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные

Правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника Touareg Геннадию Дронову – одному из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, повлекшем гибель 6 и госпитализации 5 пешеходов.

Новое масштабное журналистское расследование выявило, что богатеи Земли запрятали в офшорах почти 8 трлн евро. Документы Paradise Papers показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II, крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа, а также бывших и действующих украинских чиновников.

По меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения президента США фигурируют в списках Paradise Papers.

В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана офшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в ходе официального визита во Львов отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» из-за позиции его директора о том, что Польша 1918 оккупировала Западную Украину.

Народный депутат Украины Александр Онищенко планирует получить в Германии рабочую визу, а не гражданство.

У здания Высшего специализированного суда Киева, где проходило рассмотрение дела пограничника Сергея Комогорова, группа неизвестных напала на советника главы МВД Зоряна Шкиряка.  Он не будет обращаться в полицию из-за инцидента. 
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