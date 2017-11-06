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По меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа фигурируют в списках Paradise Papers.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на официальный сайт Международного консорциума журналистских расследований.

В документах указаны министр торговли Уилбур Росс, госсекретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндел Куарлес.

Также среди владельцев офшорных счетов фигурируют советник Трампа Томас Баррак-младший, гендиректор компании Blackstone Group Стивен Шварцман, советник президента Карл Икахн и главный советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кохн.

Кроме этого, сообщается о 6 донорах президентской кампании Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон, магнат недвижимости Джеффри Палмер, миллиардер Чарльз и Дэвид Кохи, топ-донор республиканцев Пол Эллиот Сингер, миллиардер Стив Уинн и гендиректор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Напомним, обнародованные 5 ноября документы Paradise Papers показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II, крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа, а также бывших и действующих украинских чиновников.
ForUm

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