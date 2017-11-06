Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам тюрьмы за стрельбу по автомобилю, который не остановился на блокпосту.

Такое решение суд вынес 6 ноября, сообщает Украинская правда.

Также суд постановил освободить Колмогорова из-под стражи.

«Коллегия судей постановила: кассационную жалобу защитника удовлетворить, приговор Приморского суда Мариуполя и постановление Апелляционного суда Донецкой области по Колмогорову отменить и назначить рассмотрение дела в суде первой инстанции. Колмогорова из-под стражи освободить», - сказал председательствующий судья Станислав Кравченко.

Он добавил, что решение суда вступает в силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

«Провозглашение полного текста постановления состоится в этот четверг в 9:15», - сказал Кравченко.

Он добавил, что в трагедии, во время которой погиб человек, надо еще разобраться.

«По поводу вашего освобождения, поскольку отменено судебное решение, на основании которого вы воздерживаетесь под стражей, то вы сегодня освобождаетесь из-под стражи. И избрание мери пресечения – компетенция суда первой инстанции», - подытожил судья.

Как сообщал ForUm, Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014. В тот день пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждают, подавал фарами сигналы в море. Пограничники приказали водителю остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь по авто, в котором находились супруги из Мариуполя. Водитель не пострадал, женщина погибла. Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.



В четверг, 2 ноября, Высший специализированный суд перенес на 6 ноября рассмотрение кассации пограничника Колмогорова.

Активист Алексей Гриценко объяснил, что слушания перенесли, поскольку прокурор по делу не явился на заседание и в письменном заявлении попросил перенести слушание.