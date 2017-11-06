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Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин заявил, что Украина доверила вести исторический диалог с Варшавой институту, который возглавляет «безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями».

Об этом польский чиновник сказал в эфире TVN24 в понедельник, сообщает «Европейская правда».

В эфире польского телевидения Селлин комментировал обвинения в адрес министра культуры и вице-премьера Польши Петра Глински, который во время недавнего визита в Украину «не решился зажечь свечи на могилах жертв УПА».

Селлин заметил, что главной целью визита министра было побудить украинских партнеров вынести исторический диалог на правительственный уровень. Впрочем, по его словам, сделать этого не удалось.

«У нас так есть, а в Украине, к сожалению, это не так... Странно, почему украинское государство такой важный вопрос поручило неправительственной организации, украинскому аналогу IPN (Институт национальной памяти), которую вдобавок возглавляет человек, на мой взгляд, безответственный в своем отношении к Польше, часто с антипольскими навязчивыми идеями», - сказал Селлин.

Заместитель польского министра культуры добавил, что в отношениях с Украиной «необходимо терпение». «Исторические отношения очень сложны, но мы должны помнить причину такого положения вещей», - добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

В ответ на это Министерство иностранных дел Украины заявило, что в нашей стране нет антипольских настроений
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