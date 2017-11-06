Юридическая компания Avellum заявляет, что журналисты «Слідство.Інфо» в своем расследовании, в котором Президент Петр Порошенко обвиняется в уклонении от уплаты налогов, необъективно подали позицию фирмы и назвали материал манипулятивным, сообщается на сайте компании.

«5 ноября 2017 года была опубликована серию материалов «Слідство.Інфо», в которых содержится информация о Avellum и нашем сотрудничество с юридической фирмой Appleby. По нашему мнению, эти материалы содержат манипулятивные утверждения, не подтвержденные фактами, и необъективного отражают позицию фирмы, изложенную в ответ на запрос «Слідство.Інфо», – говорится в сообщении.

При этом в Avellum подчеркнули, что действительно, как указано в процитированных журналистами материалах, первоочередной задачей для разработки международной холдинговой структуры для корпорации «Рошен» было обеспечение продаж корпорации в случае, если это будет возможно в соответствии с коммерческими условиям. Именно поэтому разработана структура, которая обсуждалась с Appleby, имеет признаки подготовки корпорации «Рошен» к продаже.

«Отдельные способы продажи корпорации «Рошен», которые рассматривались, не могли быть осуществлены без международной холдинговой структуры. В частности речь идет об осуществлении первичного публичного размещения акций (IPO) корпорации «Рошен» на иностранной бирже или продаже международной публичной компании. Учитывая размер этой транзакции, именно такие способы были наиболее вероятными. Информацию об этом мы приводили в нашем ответе на запрос журналистов «Слідство.Інфо» от 27 октября 2017 года», – отметили в компании.

В Avellum подчеркнули, что международная холдинговая структура, разработанная для совершения сделки по продаже компании «Рошен», должна была обеспечить избежание двойного налогообложения с целью того, чтобы все налоги в полной мере были уплачены именно в Украине, а не за границей. «В случае продажи корпорации «Рошен» все средства были бы перечислены конечном владельцу в Украине, задекларированые и из них были бы уплачены налоги. Так же как сегодня все налоги корпорация «Рошен» платит и в дальнейшем будет платить в Украине. Именно об этом мы отметили в ответе «Слідство.Інфо» от 27 октября 2017 года. Журналисты полностью проигнорировали эту важную информацию и не осветили ее в сюжете. Мы считаем этот факт, а также заключение и заголовок статьи о цели создания структуры, манипулятивными и тенденциозными», – заявили в компании.

Также отмечается, что поскольку продать корпорацию «Рошен» было невозможно из-за коммерческих обстоятельства, было принято решение передать корпорацию в «слепой траст» в соответствии с международными стандартами.

«Без создания международной холдинговой структуры передача корпорации «Рошен» в «слепой траст» была бы невозможна или юридически дефектна. Украина не является стороной Гаагской конвенции 1985 года о праве, применимому к трастам и их признании, поэтому передача корпорации «Рошен» в траст без создания международной корпоративной структуры была бы недействительной с точки зрения украинского права», – завили в Avellum.

Кроме того, сообщается, что компании международной холдинговой структуры для передачи корпорации «Рошен» в «слепой траст» не имели банковских счетов. Поэтому любые заявления о нарушении валютного законодательства или перечислении наличных средств из Украины при создании международной холдинговой структуры являются безосновательными домыслами.

«Также мы хотели подчеркнуть, что отказ юридической фирмы Appleby от участия в реализации проекта был связана именно с агрессией Российской Федерации против Украины и готовностью Президента Украины предоставить жесткий ответ на незаконные действия военных подразделений Российской Федерации. Такое решение, принятое фирмой Appleby, не может рассматриваться как свидетельство оговорок относительно транзакции как таковой. Avellum предоставляет юридические услуги по корпорации «Рошен» с 2013 года, и мы не имеем никаких оговорок относительно представительства корпорации «Рошен», Порошенко Петра Алексеевича или управляющего «слепого траста», особенно учитывая прозрачность структуры, соблюдение всех законодательных предписаний и отличную деловую репутацию наших клиентов», – сказано в сообщении.

Напомним, в журналистском расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и «Слідство.Інфо», в ходе которого были изучены документы Paradise Papers, отмечается, что целью создания офшора Президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес «Рошен» в «слепой траст».

Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко назвала материалы журналистского расследования «безосновательными домыслами».