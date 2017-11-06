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Новое масштабное журналистское расследование выявило, что богатеи Земли запрятали в офшорах почти 8 трлн евро.

Об этом в воскресенье пишет Sueddeutsche Zeitung, которая вместе с другими изданиями и Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) представила так называемые Paradise Papers.

«Супер-богатые «припарковали» в налоговых оазисах 7,9 трлн евро. Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ», - говорится в документах расследования.

Таким «раем», налоговым убежищем были 19 по большей части островных государств, в частности, Бермудские, Каймановы, Кука, Багамы, Аруба, Антигуа, Вануату, Тринидад и Тобаго, Самоа, Доминика и другие.

Указанных денег, как подсчитали экономисты, хватило бы, чтобы выдать каждому жителю планеты по 1 тысяче евро наличными, отправить как минимум на 4,5 года в школу всех детей, которые не имеют доступа к образованию, кормить в течение 61 года всех, кто сегодня страдает от голода, сообщает Укринформ.

Достоверность компромата на свыше 120 политиков из 50 государств довольно высока, ведь информаторов было не один-два, а 21. Более 380 журналистов 96 изданий из 67 стран изучили почти 13 с половиной млн конфиденциальных документов двух фирм, специализирующихся на оказании услуг компаниям-однодневкам - юридической фирмы Appleby (Бермуды) и небольшой трастовой компании Asia City Trust со штаб-квартирой в Сингапуре.

В Германии следы ведут к около тысяче лиц, среди которых миллиардеры, аристократы, бизнесмены, наследники, вкладчики, осужденные мошенники, а также такие компании, как Sixt (аренда автомобилей), Deutsche Post, Meininger Hotel Chain, Siemens, Allianz, Bayer и Deutsche Bank. Есть в этой компании и экс-канцлер Герхард Шредер. Услугами офшорной компании он пользовался, будучи «независимым директором» российско-британской энергетической компании ТНК-ВР.

Напомним, обнародованные 5 ноября документы Paradise Papers показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II, крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа, а также бывших и действующих украинских чиновников.
ForUm

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