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Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил заместителя министра культуры Польши Ярослава Селлина в некомпетентности.

«Впечатляющая «компетентность» польских партнеров – залог эффективного сотрудничества с ними. Заместитель министра культуры Польши уверен, что Украинский институт национальной памяти... общественная организация», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин заявил, что Украина доверила вести исторический диалог с Варшавой институту, который возглавляет «безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями».

Селлин также назвал Украинский Институт национальной памяти неправительственной организацией.
ForUm

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