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У здания Высшего специализированного суда Киева, где сегодня, 6 ноября, продолжается рассмотрение дела пограничника Сергея Комогорова, группа неизвестных напала на советника главы МВД Зоряна Шкиряка. Об этом пишет Обозреватель.

 

Шкиряка у входа в здание суда окружила толпа из около сотни человек. После этого советника министра начала толкать, выкрикивая: «Наконец мы до тебя добрались!»

По данным издания, Шкиряк перед началом заседания заявил, что полностью поддерживает Колмогорова, считает его невиновным и выразил надежду, что суд примет решение о пересмотре дела.

 

 

Как сообщал ForUm, Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014. В тот день пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждают, подавал фарами сигналы в море. Пограничники приказали водителю остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. 9 пограничников открыли огонь по авто, в котором находились супруги из Мариуполя. Водитель не пострадал, женщина погибла. Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы. В феврале 2017 Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.

В четверг, 2 ноября, Высший специализированный суд перенес на 6 ноября рассмотрение кассации пограничника Колмогорова.

Активист Алексей Гриценко объяснил, что слушания перенесли, поскольку прокурор по делу не явился на заседание и в письменном заявлении попросил перенести слушание.

 
ForUm

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