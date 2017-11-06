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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в ходе официального визита во Львов отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» из-за позиции его директора о том, что Польша 1918 оккупировала Западную Украину.

Ващиковский возложил цветы к памятнику жертвам коммунистических преступлений, возле музея «Тюрьма на Лонцкого». В программе было посещение музея, но польский министр развернулся на входе, сообщает Радио Свобода.

«Министр спросил меня, была ли Западная Украина оккупирована в 1918 году. Я ответил, что да, что это была оккупация. Затем он резко развернулся с порога и не зашел в музей. Это было, по моему мнению, сделано умышленно, это умышленный политический шаг», - заявил директор музея Руслан Забилый.

Напомним, ранее Ващиковский заявил, что Польша запускает процедуры, которые не позволят людям, демонстрирующим крайне антипольские взгляды, въехать в страну.

В отмет на это Министерство иностранных дел Украины заявил, что в нашей стране нет антипольских настроений
ForUm

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