Сегодня, 6 ноября, ООО «Луганское энергетическое объединение» проведет обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, что обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в том числе полумиллионный Луганск, сообщается на странице компании в Facebook.

Отмечается, что причиной обесточивания является долг водоканала, который по состоянию на 6 ноября составляет почти 157 млн ​​ 965 тыс. грн и постоянно растет. При этом долг сформировался как раз за счет долгов «ЛНР», так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.

«Следует отметить, что долги Попаснянского водоканала постоянно растут, несмотря на информацию, что с начала 2017 гола представители террористической «ЛНР» начали платить за потребление воды - в последний раз такие сообщения были о передаче наличности на мосту в Счастье под наблюдением ОБСЕ. Так, в октябре водоканал употребил электроэнергии на 9 млн 156 тыс. грн, а оплатил - только 7 млн ​​805 тыс. грн.

Всего в 2017 году оплата водоканалом электроэнергии составила 45 млн 356 100 грн. А начислено было 77 млн ​​927 800 грн. То есть оплата составила всего 58% от начисления», – говорится в сообщении.

В ЛЭО подчеркнули, что еще год назад долг водников составлял около 120 млн грн (без учета штрафных санкций) – этот долг накопился за период с 1 июля 2015 года (с момента создания водоканала) по 1 октября 2016 года.

«Так Попаснянскому водоканалу не помогают уменьшить задолженность ни наличность от террористов, ни помощь от Луганской облгосадминистрации в размере около 100 млн грн, ни помощь от Международного комитета Красного креста, который в прошлом 2016 году оплатил потребление водоканалом электроэнергии в октябре-ноябре - около 16 млн грн», – подчеркнули в компании.