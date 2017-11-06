Советник главы МВД Зорян Шкиряк не будет обращаться в полицию из-за инцидента под здания Высшего спецсуда. Об этом он сообщил в Facebook.

«Никаких моих обращений в правоохранительные органы не будет и быть не может! Это полный бред! Даже говорить об этом не стоит», - написал Шкиряк.

«Действительно, на выходе из суда, где я со многими своими коллегами и соратниками, находился в поддержку украинского пограничника Колмогорова, знакомые всем «заробитчане», жители вольера Саакашвили на Грушевского, некоторые с мощным запахом очередного «всеукраинского вече», скопом набросились на меня с феерическими и патриотическими возгласами «мусора со*ать», «аваковская шавка» и т.д.», - сообщил Шкиряк.

Он отметил, что относится к этому «спокойно и с пониманием».

Напомним, сегодня у здания Высшего специализированного суда Киева, где продолжается рассмотрение дела пограничника Сергея Комогорова, группа неизвестных напала на советника главы МВД Зоряна Шкиряка.