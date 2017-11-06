В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана офшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.

Речь идет о компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев. Это следует из документов Paradise Papers («Документы из райских островов») - нового глобального журналистского расследования, к которому присоединилась команда «Слидства.Инфо» как официальный партнер проекта OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), объединяющей целый ряд некоммерческих региональных центров независимых СМИ, сообщает Громадське.

По данным журналистского расследования, в схему вывода средств мог быть привлечен «Альфа-Банк», а счет для фонда Алексеенко решили открыть в «Банке Кипра».

До работы в государственной компании Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром - работал в самых известных украинских компаниях.

В июле 2014 года он начал работать в «Нафтогазе» - уполномоченным по перспективным проектам. Сейчас Алексеенко - член правления «Укртрансгаза», дочерней компании «Нафтогаза», ответственного за передачу и хранение природного газа.

Напомним, обнародованные 5 ноября документы Paradise Papers показывают скрытые финансовые операции королевы Великобритании Елизаветы II, крупных компаний и членов кабинета Дональда Трампа, а также бывших и действующих украинских чиновников.

В журналистском расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и «Слідство-Інфо», в ходе которого были изучены документы Paradise Papers, отмечается, что целью создания офшора Президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес «Рошен» в «слепой траст».