Представитель Президента Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко назвала «безосновательными домыслами» материалы журналистского расследования, где Глава государства обвиняется в минимизации налогов.

Об этом она заявила в понедельник на заседании согласительного совета парламента.

По ее словам, офшорная компания, о которой идет речь в расследовании, была создана исключительно для передачи президентом корпорации «Рошен» в «слепой траст».

«Чтобы продать корпорацию «Рошен», надо было создать международную холдинговую структуру. Эта структура была настроена на то, чтобы избежать двойного налогообложения, чтобы все налоги полностью были уплачены в Украине, а не за границей», - подчеркнула Луценко, сообщает «Украинская правда».

Она отметила, что такой офшор был необходим, иначе, в соответствии с Гаагской конвенции 1985 года, «Рошен» нельзя было передать в доверительное управление Ротшильду.

«Такие международные условия», - подчеркнула представитель президента.

По ее словам, компании офшорного холдинга при передаче кондитерской корпорации не имели никаких банковских счетов.

«Любые заявления о нарушении валютного законодательства или перечисления любой наличности из Украины при создании этой структуры являются безосновательными домыслами», - отметила Луценко.

Она призвала «очень аккуратно формулировать то, что было услышано и искажено журналистскими расследованиями».

Напомним, в журналистском расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и «Слідство-Інфо», в ходе которого были изучены документы Paradise Papers, отмечается, что целью создания офшора Президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес «Рошен» в «слепой траст».