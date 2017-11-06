Депутат Верховной Рады Александр Онищенко, который скрывается от правоохранительных органов Украины, оформляет гражданство Германии.

Онищенко подал необходимые для получения немецкого гражданства документы еще несколько месяцев назад, сообщил в интервью Deutsche Welle бургомистр поселка Герцлаке Ганс Бескен.

Глава общины рассчитывает, что вскоре украинский политик получит немецкий паспорт. Бескен лично способствует Онищенко в получении немецкого гражданства, в частности, обратился в вышестоящие инстанции с рекомендательным письмом, в котором отметил выдающуюся роль, которую украинский мультимиллионер играет для его общины.

«Я несколько раз спрашивал о состоянии дел. Как мне дали понять, процесс продвигается успешно. Я сомневался, что все удастся сделать так быстро, однако по актуальной информации, все должно решиться положительно», - отметил бургомистр.

По его словам, Онищенко, который владеет на территории общины большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей, летом зарегистрировал в Герцлаке место жительства. Учитывая длительный легальный статус пребывания в Германии и отсутствие в этой стране уголовных дел против него он, очевидно, соответствует критериям на получение гражданства.

Бескен пояснил, что способствует украинском мультимиллионеру в паспортном вопросе, поскольку надеется, что Онищенко принесет пользу его общине. Украинец пообещал бургомистру, что в будущем будет вкладывать деньги в организацию в Герцлаке международных соревнований по конному спорту на высшем уровне.

О проблемах с законом новоиспеченного односельчанина в Украине глава общины слышал, однако «не берется давать этому оценку».

В свою очередь Онищенко отказался от общения с DW. Его адвокаты не ответили на вопросы редакции.

Как сообщалось, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

Сейчас нардеп-беглец находится в национальном розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Онищенко сообщил, что еще 4 апреля получил политическое убежище, однако не стал назвать страну своего пребывания.