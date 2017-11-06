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Правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника Touareg Геннадию Дронову – одному из участников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, повлекшем гибель 6 и госпитализации 5 пешеходов.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на его адвоката Сергея Перепелицу.

«Сегодня ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, которое повлекло гибель нескольких граждан)», - сообщил он.

По словам адвоката, на данный момент он знакомится с подозрением.

Также Перепелица сообщил, что 7 ноября суд изберет Дронову меру пресечения.

На данный момент его подзащитный находится в больнице, он не задержан.

Дронов был допрошен ранее в качестве свидетеля, и сейчас в качестве подозреваемого.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога. 

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

В полиции не исключили, что Дронов может из свидетеля превратиться во второго подозреваемого в деле.  

 
ForUm

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