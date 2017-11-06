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На новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные. Об этом сообщает «Урядовый курьер».

Отмечается, что в целом отдыхать  украинцы будут на день меньше, чем на зимние праздники в прошлом году. Предпраздничных рабочих дней, укороченных на час, не предусмотрено.

«Выходные на новый 2018 год в Украине продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. 31 декабря в 2017 году приходится на воскресенье. 7 января (Рождество) 2018 года тоже приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 8 января, будет нерабочим днем. Таким образом, выходными будут снова три дня подряд: 6, 7 и 8 января», – сказано в сообщении.
ForUm

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