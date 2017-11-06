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Народный депутат Украины Александр Онищенко планирует получить в Германии рабочую визу, а не гражданство.

Об этом он заявил, комментируя информацию немецкого издания Deutsche Welle, сообщает «Украинская правда».

«Журналист путает рабочую визу с гражданством», – заявил Онищенко.

По словам Онищенко, он планировал подавать документы на визу в понедельник, 6 ноября.

Он заявил, что никаких документов, кроме регистрации проживания на территории Германии, он в управу поселка Герцлаке не подавал.  

Онищенко объяснил, что хочет получить визу, чтобы было право на ведение бизнеса.

«Я живу там с 1992 года. В Германии я занимаюсь спортивным бизнесом. Готовлю лошадей к соревнованиям. Развожу, готовлю и продаю (лошадей. – Ред.)», – отметил нардеп.

«Я только попросил губернатора Герцлаке мне помочь, если в этом необходимость будет. Он написал мне рекомендательное письмо», – заверил Онищенко.

«Меня в Германии по спорту знают все и давно. Я в конном спорте с 1998 года… Я сам все время проявлял активное участие в жизни города», – добавил он

DW со ссылкой на бургомистра немецкого поселка Герцлаке сообщило, что еще несколько месяцев назад Онищенко принес в управу документы на получение немецкого гражданства.  

«Журналист, который пишет это, – товарищ украинского происхождения, который выполняет заказы АП. По этому и пишет то, что необходимо АП. Пусть покажет хоть один документ», – заявил Онищенко по этому поводу.

Как сообщалось, 5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину

Сейчас нардеп-беглец находится в национальном розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

Онищенко сообщил, что еще 4 апреля получил политическое убежище, однако не стал назвать страну своего пребывания. 
ForUm

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