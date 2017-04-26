Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ноябре 2017 года конфайнмент Чернобыльской атомной электростанции будет введен в эксплуатацию.

Комитет постоянных представителей стран - членов Европейского Союза поддержал предоставление Украине безвизового режима.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что никто не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины.

Украина поднялась в рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеры без границ».

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 мая на 2,8% снизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Служба безопасности Украины провела обыск в инвестиционной компании Dragon Capital.

Сотрудники СБУ разоблачили руководство восьми компаний на продаже и использовании запрещенного шпионского программного обеспечения российского производства

За минувшие сутки в зоне проведения АТО трое украинских военных погибли, еще четверо – получили ранения.

Джамала вышла замуж.

Табачный дистрибьютор «Тедис Украина» уплатил 300 миллионов гривен штрафа в государственный бюджет.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации террористической группы «Хизб ут-Тахрир», к 12 годам лишения свободы.

Лефортовский районный суд Москвы продлил на два месяца срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.

На Чугуевском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады.

САП обжаловала в Апелляционном суде Киева решение следственного судьи Соломенского райсуда столицы об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко в виде личного поручительства министров и народных депутатов.

ПАО «Киевгаз» прекратило газоснабжение 17 котельным ПАО «Киевэнерго».

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Луганская ТЭС может прекратить работу.

Лоукост-авиакомпания Ryanair договорилась с руководством крупнейшего в Украине государственного международного аэропорта «Борисполь» и международного аэропорта «Львов» им. Данилы Галицкого относительно своей полетной программы на текущий год из данных аэропортов.