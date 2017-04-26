На Чугуевском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих 54 отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщается на странице в Facebook Оперативного командования «Восток».
Отмечается, что все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войсками оперативного командования «Восток».
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