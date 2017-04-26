ПАО «Киевгаз» прекратило газоснабжение 17 котельным ПАО «Киевэнерго», сообщает пресс-служба компании.

«Эти котельные обеспечивают в межотопительный сезон горячей водой около 107 зданий, в Подольском, Деснянском, Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Голосеевском районах столицы. Среди них 93 жилых домов, 9 дошкольных и школьных учреждений, свыше 5 ведомственных сооружений», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что газоснабжение было прекращено из-за долгов «Киевэнерго» перед «Киевгазом» за услуги транспортировки газа в размере 205,5 млн грн. На 1 апреля долг «Киевэнерго» за потребленный газ вырос почти до 4,5 млрд грн.

«Причина роста долга «Киевэнерго» за газ – увеличение задолженности потребителей за теплоэнергию, услуги ЦО и ГВС», – отметили в ПАО.

Напомним, «Киевэнерго» с 24 апреля проводит гидроиспытания в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы.