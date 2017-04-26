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Крупнейшая европейская лоукост-авиакомпания Ryanair достигла договоренности с руководством крупнейшего в Украине государственного международного аэропорта «Борисполь» и международного аэропорта «Львов» им. Данилы Галицкого относительно своей полетной программы на текущий год из данных аэропортов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украина Владимир Омелян в ходе заседания правительства.

«Я бы хотел всех проинформировать, что вчера прошли успешные переговоры авиакомпании Ryanair с руководством аэропортов «Борисполь» и «Львов». Позиция и Президента, и премьер-министра едина - мы должны дать дешевые авиаперевозки для украинцев», - сказал Омелян, сообщает УНИАН.

Напомним, в марте крупнейший лоукостер Европы авиакомпания Ryanair объявил, что с 30 октября 2017 года откроет 11 рейсов из Киева и Львова.

В начале апреля авиакомпания Ryanair сообщила, что начнет полеты из Львова и Киева в Лондон уже в сентябре 2017 года из-за высокого спроса со стороны украинцев.
ForUm

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