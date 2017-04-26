Украинская певица Джамала, победившая на «Евровидении-2016», вышла замуж. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Джамала стала женой крымскотатарского активиста Бекира Сулейманова.

«День свадьбы. Мы с Сеит-Бекиром муж и жена! Спасибо всем за поздравления! Ваша Джа», - подписала фото певица.

Церемония бракосочетания состоялась в Исламском культурном центре в Киеве. Свадьба прошла с соблюдением национальных традиций.