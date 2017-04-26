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Украина поднялась на пять позиций (до 102-го места) по сравнению с прошлым годом в новом рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеры без границ», опубликованном в среду, 26 апреля.

Сообщается, что улучшения связаны с уменьшением количества случаев насилия против журналистов в Украине.

Отмечено, что организация рассчитывает индекс свободы СМИ на основании ряда параметров, таких как разнообразие медиа, их независимость, условия работы журналистов, самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность, сообщает РБК-Украина.

«Репортеры без границ» отметили снижение свободы прессы в нескольких демократических странах. Так, США опустились на две позиции из-за увеличения количества расследований против журналистов и задержаний сотрудников СМИ.

Польша во время правления правоконсерваторив потеряла семь позиций, заняв 54-е место. Ухудшилась ситуация со свободой прессы в Великобритании (40-е место), Нидерландах (5-ое место) и Канаде (22-е место).

Отмечено, что из-за подавления оппозиционных СМИ Россия осталась на 148-м месте. Возглавили рейтинг Норвегия и Швеция благодаря улучшению либерального доступа к публичной информации.

Как ранее сообщал ForUm, Украина в новом рейтинге Freedom House по уровню политических прав и гражданских свобод оказалась среди «частично свободных» стран.
ForUm

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