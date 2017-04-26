Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации террористической группы «Хизб ут-Тахрир», к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд счел доказанной вину подсудимого в организации террористической группы и назначил Зейтуллаеву наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима», - сказала пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Как установил суд, Зейтуллаев планировал и контролировал работу членов ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Севастополе, давал им указания по изучению идеологии террористической организации. Также он организовал региональное законспирированное подразделение «Хизб ут-Тахрир» на территории Севастополя. Под его руководством был разработан план совместных действий с распределением функциональных обязанностей между участниками ячейки.

В конце сентября прошлого года Зейтуллаев и еще трое участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» были осуждены военным судом в Ростове по статье 205.1 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации). Зейтуллаев получил семь лет колонии, его подельники – по пять.

В конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил приговор в отношении Зейтуллаева, переквалифицировав его дело на ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации). Дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на новое рассмотрение.

«Хизб ут-Тахрир» - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1953 году в Иерусалиме Такиуддином ан-Набхани и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к истинно исламскому образу жизни. При этом декларируется, что реализация этой цели возможна лишь путем воссоздания халифата – теократического государства, объединяющего весь исламский мир.