Ситуация в районе проведения АТО обострилась – за минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 65 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За минувшие сутки трое украинских защитников погибли, еще четверо – получили ранения», - сообщили в штабе.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120-мм, вооружения БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты вблизи Песков; 120-миллиметровые минометы применил в районе Опытного и Луганского; по защитникам Авдеевки и Каменки бил из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров; по позициям у шахты «Бутовка» открывал огонь из минометов калибра 82-мм; из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил в районе Троицкого и Зайцево, а позиции под Новгородским обстрелял из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2. Вооружение БМП враг применил у Верхнеторецкого. Вблизи Авдеевки и Новгородского активно действовали снайперы противника.

На приморском направлении из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг вел огонь по позициям в Новотроицком; морских пехотинцев у Водяного и Гнутово накрывал огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а против защитников Марьинки применил 82-миллиметровые минометы. По опорным пунктам в районе Красногоровки бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а рядом с Широкино и Павлополем – из гранатометов и стрелкового оружия. Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино враг применил также вооружения БМП. В Новотроицком активность проявляли вражеские снайперы.

На луганском направлении огнем артиллерийских систем калибра 122-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БТР и противотанковых гранатометов подразделения НВФ накрывали опорные пункты вблизи Новоалександровки. Минометы калибра 82-мм противник применил в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстрелял позиции вблизи Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БТР враг бил по позициям у Новозвановки.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня», - отметили в штабе.