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Служба безопасности Украины закончила обыск в инвестиционной компании Dragon Capital.

Об этом своей странице в Facebook сообщила глава пресс-службы компании Ольга Белобловская.

«Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - написала она.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что СБУ проводит обыски в инвестиционной компании Dragon Capital.

В компании отметил, что обыск проходил из-за якобы незаконного использования программного обеспечения.
ForUm

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