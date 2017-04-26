Служба безопасности Украины закончила обыск в инвестиционной компании Dragon Capital.
Об этом своей странице в Facebook сообщила глава пресс-службы компании Ольга Белобловская.
«Обыск проводился в рамках закона и приличия. Мы добровольно предоставили всю необходимую следователям информацию и на данный момент обыск вроде как завершен. Изымали не все компьютеры. Возвращаемся к работе", - написала она.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что СБУ проводит обыски в инвестиционной компании Dragon Capital.
В компании отметил, что обыск проходил из-за якобы незаконного использования программного обеспечения.
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